JUHTKIRI | Tulumaksuvaba miinimumi kärbet tasub tõsiselt kaaluda

Ühe värskema ideena liikleb poliitringkondades mõte riigieelarve suure augu lappimiseks tulumaksuvaba miinimumi langetada. Praegu on see kuus 654 eurot ning pensionäridele suisa 776 eurot. Eelmisel aastal teeniti Eestis maksuvaba tulu 4,15 miljardi euro eest. Suurusjärkude paremaks adumiseks - kui kõik see maksustada näiteks 22% protsendiga, tähendaks see riigieelarvele 900 miljonit lisaeurot ehk suurem osa august saaks lapitud.