Vootele Päi: Prantsusmaa valimised näitasid, et rahva muresid pole võimalik paremäärmuslaste vorstivabrikus vihaks ja hirmuks keeta

Suuremas pildis näitasid valimised Prantsusmaal seda, et lõpmatuseni pole võimalik rahva legitiimseid muresid paremäärmuslaste vorstivabrikus vihaks ja hirmuks keeta. Toimetulekukriis on ka Prantsusmaal reaalsus, kuid prantsuse valija ütles selgelt, et lahendused on mujal kui võõravihas ja rassismis. Nende häältega suudeti Le Peni ja Bardella rahvuspopulistid suruda praeguseks tagasi poliitilisse sanitaarkordonisse, kuid mure on see, et kas tsentristid ja vasaktiib suudavad koostöös pakkuda stabiilsust ja taastada rahva usaldust või tekib hoopis poliitiline ebastabiilsus, mis viiks järgmistel valimistel parempopulistid kindlalt võidule.