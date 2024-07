Pärnus avati kodumaine ehtenäitus, ehteid saab kohapealt ka osta

Eesti metallikunstnike liit toob oma aastanäituse suvepealinna kolmandat suve. Tunamullu avati kaasaegse ehtekunsti maailm näitusel „ FOR SALE/ NOT FOR SALE“, mullu ammutati inspiratsiooni Pärnu muuseumi suvenäitusest „Kings and Guards“ ning esitleti töid, mis olid üht- või teistpidi sümbioosis mere ja viikingitega.