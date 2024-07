Tanel Kiik: olen aastaid vaielnud reformierakondlastega ning jään seisukohale, et maksusüsteemi lihtsusest olulisem on selle õiglus

Maksuvaba tulu langetamine 200 euro tasemele vähendaks iga töötava inimese netosissetulekut ligi 100 euro võrra kuus. Kõrgepalgalise inimese jaoks ei ole see suur kaotus, kuid madalat või keskmist palka teeniva inimese jaoks on tegemist väga suure summaga. Samuti oleks see muudatus oma olemuselt regressiivne ehk ühiskondlikku ebavõrdsust süvendav, mida tunnistab tegelikult ka ekspeaminister ise. Seeläbi suureneks ka toimetulekutoetuse ja muu sotsiaalabi vajavate inimeste arv ehk süveneks palgavaesus, mille vähendamise nimel eeskätt sotsiaaldemokraadid pikalt töötanud on.