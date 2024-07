ARVUSTUS | Terava kuulmisega tulnukad laamendavad New Yorgis. Õuduka põletavaim küsimus on kassi saatus

Nüüd jõudis fännide rõõmuks kinodesse „Kena vaikne kohake: Esimene päev“. Kuigi see on välja antud eduka filmikaubamärgi alt, on tegu siiski eraldiseisva looga. Abbottidega pole siin midagi pistmist. Ainuke ühenduslüli on Djimon Hounsou kehastatav Henri, kes oli kõrvaltegelane teises jaos.