Manuela Pihlap: linnapea Ossinovski püüab peatada Lasnamäed ja oma erakonnakaaslasi. Valitseb hirm ja kadedus

„Venitamise põhjuseks on hirm ja kadedus. Hirm selle ees, et sotsiaaldemokraadist linnapea Jevgeni Ossinovski, keda pole seni õnnistatud üleliia suure häältesaagiga, jääb valimistel oma parteikaaslastele ja alluvatele alla. Kadedus, et keegi teine peale Jevgeni Ossinovski võiks saada Lasnamäel hääli.“