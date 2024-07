KOLUMN | Timothy Garton Ash: Macron lõi oma rumaluse ja ülbusega nii endale kui ka Euroopale noa selga

Halb, sest Prantsusmaal näib ees seisvat nõrga, ebastabiilse ja lõhestunud valitsuse periood, mis pärsib kogu ELi. See on meie kontinendi jaoks otsustava tähtsusega aasta, sest Vladimir Putin ründab endiselt Ukrainat ja on tõenäoline, et Donald Trumpist saab taas USA president, kui just Joe Biden ei astu tagasi (nagu ta peaks tegema).