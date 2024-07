JUHTKIRI | Uskuge kannatanut. Ahistamised ülikoolis tuleb päevavalgele tuua

Mida teha armunud ülemusega, kes tunnistab, et ei võtnud sind tööle mitte erialalistel kaalutlustel, vaid lootuses luua sinuga lähisuhe? Kes tunnistab, et on sind pikemat aega salaja ja üsna detailselt jälginud? Kes jagab sinuga seksuaalseid fantaasiaid ja kujutluspilte ühisest eraelulisest tulevikust?