SÕJARAPORT | Peeter Tali: Kreml proovib mõjutada NATO tippkohtumist. Biden ja Scholz kardavad Putini ärritamist

Joe Bideni administratsioon ja Saksamaa kantsler Olaf Scholz on selgelt Ukrainale NATO kutse andmise vastu, sest nad kardavad ärritada diktaator Putinit.

Vene barbaarse õhurünnaku ja maaväe surve hoidmise (tohutute kaotuste hinnaga kõigil Ukraina rinnetel) peamiseks eesmärgiks on näidata NATO liitlastele, et Kremlil on piisavalt tahet, ressursse ja jõudu jätkata Ukraina vallutamist.