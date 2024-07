Priit Sibul: lisamiljonid ERR-ile on väärad olukorras, kus erameedial raha napib

ERR on endale seatud eesmärkide täitmisega saanud hakkama hästi. Samas ei ole võimalik vaadata mööda tõsiasjast, et nende eesmärkide sõnastus on kehtivas seadusandluses üpris kehv ja segane, mistõttu ei ole seadusele tuginedes võimalik anda konkreetset hinnangut, kas ERR teeb rohkem kui vaja. Näiteks, kas Menu portaali pidamine peaks olema üks rahvusringhäälingu funktsioone.