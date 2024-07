REPLIIK | Indrek Kannik: rahuplaane on viimastel nädalatel lekitatud palju, aga tõenäoliselt on tegu Venemaa infooperatsioonidega

Tegelikkuses on osapoolte eriarvamused liiga suured, et tõsiseltvõetavaid vaherahuläbirääkimisi alustada.

On väga ebatõenäoline, et Venemaa isegi kaaluks vaherahu enne, kui USA presidendivalimised on toimunud, saanud selgeks järgmise USA presidendi nimi ja see kas Ameerika Ühendriikide positsioon Ukraina toetamise osas jääb samaks või muutub ning kui muutub, siis mis suunas.