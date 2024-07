Vadim Belobrovtsev: ERR-il on raske lisaraha teenida. Peame tegema muudatusi ERR-i seaduses

Kultuuriministeerium alustas protsessi Eesti rahvusringhäälingu seaduse muutmiseks, mis on vajalik eelkõige selle pärast, et käesoleva aasta maikuus jõustus Euroopa meediavabaduse määrus. See on esmakordne Euroopa Liidu tasandil vastu võetud meediavabadust ja meedia mitmekesisust kaitsev õigusakt. ERRi seadust on vaja muuta eelkõige selleks, et täita kohustused, mis pannakse mainitud määrusega nii Eestile kui ka teistele EL-i liikmesriikidele.