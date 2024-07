Le Peni partei sai rekordarvu hääli: kõikidest kõige rohkem, rohkem, kui nad ise on kunagi saanud, rohkem, kui Le Pen on kunagi presidendivalimistel saanud. Kuna liberaalid, kes juba ammu ei ole tegelikult liberaalid, tegid, nagu Jordan Bardellagi (Rahvusliikumise peaministrikandidaat – K. M.) ütles, ebapüha liidu vasakäärmuslastega. Need liberaalid ja vasakäärmuslased taandasid oma kandidaate vastavalt valimisringkonnale, kus hoolimata kõige suuremast häälte arvust jäädi kolmandaks.