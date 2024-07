See pole esimene kord kui vaenlase laskemoon meditsiinitaristut tabab. WHO andmetel on Ukraina tervishoiuasutusi pommitatud täiemahulise sõja algusest 1682 korda. Venemaa on rünnakutes Ukrainale võtnud teadlikult sihtmärgiks tsiviiltaristu hävitamisega rahva hirmutamise. Punane rist maja katusel ei hoia enam vaenlast eemal, vaid vastupidi, aitab märklauana sihtmärki paremini leida. Vaadates õudusega fotosid Ukraina haiglates toimuvast tekib küsimus, kui valmis on meie tervishoiusüsteem sõjaliseks konfliktiks?