Miks sõitis su mõisavirtinast vanaema Peterburi? Oma suguvõsa uurimise kaudu saab teada, kes sa oled

„Kõik algab sellest, et inimene jõuab elufaasi, kus ta hakkab huvituma sellest, mis on olnud enne,“ ütleb suhtekorraldaja Priit Põiklik oma harjumuse kohta jagada Facebookis kilde oma perekonna ajaloost. Kusjuures, ta teeb seda nii köitvalt, et see pakub huvi isegi võõrastele inimestele, sõpradest-sugulastest rääkimata.