Ronald Liive vastus Ylle Rajasaarele: ta ei tea, millest räägib. Elektriautode laadimine on Euroopas väga mugav!

Eesti Päevaleht avaldas esmaspäeval Ylle Rajasaare arvamusloo, milles ta väitis, et Euroopa laadimisvõrgustik on auklik. Rajasaare sõnul on avalikes laadimispunktides tundidepikkused laadimisjärjekord. Üleüldiselt jättis arvamuslugu mulje, et kui tahta päriselt elektriautoga mööda Euroopat reisida, on see ülimalt keeruline.