KOLUMN | Janek Mäggi soovitus kaitsepolitseile: kui midagi tarka öelda ei ole, siis ära selgita ega vabanda

„Vaikimine on paljudel juhtudel kõige tõhusam abimees, millega eksimusi tasandada.“

Valenimede all tudengipeol õlut joomas käivad kaitsepolitsei ametnikud, kes koerustükiga vahele jäävad, ajavad naeru peale. Kaitsepolitsei on rünnaku all – „... ja nii kaitseta“!