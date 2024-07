Liina Normet: seksistlik poliithuumor lükkab naiste probleemid tagaplaanile. Hindame üksteist väärtuste järgi

Global Gender Gap avaldas oma 2021. aasta raportis, et 156 uuritud riigi parlamendisaadikute 35 500 kohast ainult 26,1% kuulub naistele ja 3400 ministrist vaid 22,6% on naised. Miks on sooline võrdsus nii poliitikas kui ka muudes valdkondades üldse oluline? Sest see on seotud poole maailma elanikkonna ehk naiste elukvaliteediga. Poliitika kujundamine on otseselt seotud meie heaolu, julgeoleku, inimõiguste ja inimväärse elu elamisega.