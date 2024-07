2,2 miljardit eurot on väga raske hoomata, aga see on üle 5% SKP-st ning tähendab, et 12% eelarve kuludest on tuludega katmata. Kas keegi suudab ette kujutada, et ta elab aastate viisi ja kulutab sääste omamata püsivalt vähemalt 12% enam kui tema tulud on? See pole lihtsalt võimalik! Ka riigil mitte. Ja märkusena: laen, ka võlakiri, on viis, kuidas tulude-kulude vahet katta. Laenama peame me kindlasti, sest reserve Eesti riigil eriti ei ole.