„See häirib mind!“ Hoolimatu mürareostuse tingib Eestis valitsev suur käitumisvabadus

Toomas räägib, et kasutab ühissõidukit tihti koju Laagrisse sõitmiseks. „Olen märganud, et bussiga jõuan kiiremini koju,“ sõnab ta. Ent ta nendib, et bussisõiduga kaasneb ka üksjagu probleeme, nagu hügieenimured, busside hilinemine ja tõrked ning ebatõhus liinikorraldus, kuid enim on tal hingel siiski müra. „Kuulen väga paljusid noori ilma kõrvaklappideta videoid vaatamas ja muusikat kuulamas. See häirib mind! Ma olen pärast pikka tööpäeva väsinud ja tahan lihtsalt puhata,“ kurdab ta.