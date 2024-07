Raimond Kaljulaid: Kaja Kallas on Ferrari, aga Eesti rahvas tahtis Škodat

Mitte ühtegi varasemat Eesti peaministrit pole riigikogu opositsioon kohelnud sedavõrd lugupidamatult kui Kaja Kallast. Mart Helme, Kalle Grünthali ja paljude teiste saadikute isiklikud rünnakud ja matslik käitumine peaministri suhtes on olnud kohutav.

Näiteks Briti parlamendis oleks selline asi mõeldamatu. Kui käituda ei oska, võidakse isegi ametist tagandada. Meil jääb külapoe taguse lämisemise riigikokku toonud meestel õigust ülegi. Kuid see on tegelikult eelkõige nende endi probleem ja tragöödia, et nad pole enamaks võimelised.