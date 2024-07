Noor talent hakkab mängima hinnalisel 18. sajandi viiulil

„Maailmatasemel ajaloolise keelpilli Eestisse toomine on rohkemat kui muusikainstrumendi ost. Sageda kontserdikülastajana tean, kui palju häid noori muusikuid Eestis on. Väärt pilli investeerimine on minu võimalus nende tulevikule kaasa aidata,“ sõnas pilli omanik Egon Elstein.

„Anna Katarina on erakordne noor talent, kelle erialane CV ja saavutused kodumaistel ning rahvusvahelistel konkurssidel on tõeliselt kõnekad hoolimata tema noorest east. Kuna Anna Katarina osaleb järjest suurematel konkurssidel ja kontsertidel, on tal tarvis meisterlikumat pilli, millel oma annet ja töökust realiseerida,“ sõnas Eesti Pillifondi juhatuse liige Marje Lohuaru.

Pillifondi galal vahetas mängijat meistrite Nicola ja Giuseppe (Joseph) Gagliano valmistatud viiul (1723) ja meister Victor Fétique’i valmistatud poogen (ca 1910), mille sai nüüd tähtajaliseks kasutamiseks Conservatorio della Svizzera Italiana üliõpilane, Eesti Festivaliorkestris mängiv Birgit Katriin Born. Seni kasutas neid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud Mari Poll-Novakovic. Viiuli ja poogna omanik on ettevõtja Aare Kaarma.

„Mul on hea meel, et Pillifondi instrumentidel saab mängida aina enam noori muusikuid. Anna Katarina ja Birgit on interpreedid, keda näeme tulevikus säramas maailmalavadel. Tänu erainvestorite panusele kõrge kvaliteediga meistripillidesse on Eesti muusikutel võimalik rahvusvahelises konkurentsis silma paista ja meie keelpillikultuuri edendada,“ sõnas Eesti Pillifondi asutajaliige Paavo Järvi.

Eesti Pillifond andis lisaks välja kaks muusikastipendiumi suuruses 3500 eurot, et toetada keelpillieriala tudengite õpinguid välismaal. Stipendiumi said viiuldajad Triinu Piirsalu ja Miia Ruubel.