Evelin Poolamets: Kaja Kallase pärand võib saada takistuseks tulevaste naispeaministrite esilekerkimisele

Naispoliitikuna võiksin tunda heameelt Eesti esimese naispeaministri üle, kuid Kaja Kallase ametiaeg on osutunud pettumuseks, jättes endast maha pere- ja lastevaenuliku poliitika. Naispeaministrilt oodati suuremat hoolivust ühiskonna haavatavamate liikmete suhtes, kuid Kallas vedas alt, kärpides viimases valitsuses esimese asjana peretoetusi ja moonutades abielu tähendust. Kaja Kallas on püüdnud oma poliitiku kuvandit siduda naiseks olemisega, ent selle ajutine efekt on tänaseks haihtunud. Pole välistatud, et tema läbikukkumine võib osutuda takistuseks tulevaste naispeaministrite esilekerkimisele.