Valdo Randpere: energiakriis, sõda, inflatsioon, majanduskriis – enne kriitikat tasub mõelda sellele, millisel ajal Kallas peaminister oli

Kaja Kallas jätab väheseid külmaks. See ongi ühe poliitiku edu alus ja suurepärane omadus. Isegi kui see tähendab, et su poliitilised vastased ja nende poolehoidjad täiesti pöördesse lähevad ja sinu üheski teos mitte midagi positiivset ei näe. Mõnes mõttes on seegi ju kompliment – vaevalt, et Kaja kunagi ühtegi sammu astus või liigutust tegi eesmärgiga näiteks EKRE-le meeldida. Tulemus – ega ta ei meeldigi neile.