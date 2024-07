Viljandisse tulist energiat toov Kumbia Boruka: oleme kindlad, et eestlased on suurepärased tantsijad

Viljandisse saabub üks moodsa Mehhiko cumbia esindajaid Kumbia Boruka, Prantsusmaal tegutsev kollektiiv. Nüüdseks on cumbia levinud üle Ladina-Ameerika ja populaarne ka Mehhikos, kus ta on lisanud muusikasse elemente, mida me ennekõike seostaks Mehhiko mariachi-muusikaga. Cumbia elujõudu näitab veel see, et cumbia pole takerdunud aastasadu väljakujunenud kaanonitesse, vaid iga uus põlvkond mängib seda erinevalt. Kumbia Boruka on hea näide, kuidas tänapäeval aktuaalsed žanrid adapteeritakse pärimusmuusikaga. Seega pidin ma haarama kinni võimalusest teha bändiga intervjuu. Kuna aga minu hispaania keel on ununenud ja prantsuse oma suhteliselt vilets, siis toimus intervjuu kirja teel. Sellest hoolimata sai intervjuu vahetu ja huvitav.