AUTORIKÜLG | Greete Palgi: kas sina tead, mida tähendab defenestratsioon? Aga seda, kuidas astronaudid meeskonna haneks tõmbasid?

Pole ilmselt inimest, kes ei teaks seda tunnet, et kell näitab juba hilist tundi, aga kui voodisse teki alla pugeda, on raskus silmalaugudest kadunud. Väsimus küll on, aga uni ei taha teps mitte tulla. Ilmselt kõik unespetsialistid kritiseeriksid mind, aga olen enne magamajäämist tekitanud endale harjumuse sukelduda „küülikuurgudesse“.