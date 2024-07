Pärast Ohio osariigi ülikooli lõpetamist, summa cum laude, astus Vance Yale’i ülikooli ja lõpetas õigusteaduse doktorikraadiga. 2016. aastal avaldas Vance raamatu „Hillbilly Elegy: memuaar perekonnast ja kultuurist kriisis.“ (Hillbilly on mäestiku kolkaelanike halvustav nimetus.) See oli The New York Times’i enimmüüdud toodete nimekirjas kaks aastat järjest ja pälvis 2017. aasta Audie auhinna mittefiktsiooni eest. New York Times nimetas seda „üheks kuuest parimast raamatust, mis aitab mõista Trumpi [2016. aasta] võitu“