Henn Põlluaas: Kallas põgeneb laevalt, mille põhja ta auke täis lõi

Küsisin mitmelt tuttavalt, kas Kaja Kallase peaministri ajast on neile midagi positiivset meelde jäänud. Keegi ei osanud midagi konkreetset välja tuua. Ei oska eriti minagi peale selle, et niipalju kui olen temaga kokku puutunud, siis isiklikus plaanis võib öelda, et Kaja Kallas on üsna sümpaatne ja kena inimene.