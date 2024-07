RETSEPTID | Ära jäta marju põõsasse, vaid tee neist kisselli ja kooki!

Marjakissell on tõeliselt hea ja sobib ka omaette magustoiduks, aga koos kohupiimakreemiga on see eriti maitsev. Kissellis saad kasutada nii marju kui ka veel viimaseid peeneid punase koorega rabarbrivarsi, mida peenralt saab. Jämedad rabarbrivarred on juba kergelt puitunud ja need tuleks enne ära koorida.