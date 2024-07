FOTOD | Meistrite Hoovis avati rahvusvaheline emailikunsti näitus

Näitusel on väljas 38 kunstniku sada tööd. Kunstiteadlane Harry Liivrand selgitab, et selle aasta näitus on tõesti kõrgetasemeline. Biennaali kuraatorid on selle asutaja, juveliir Marytė Dominaitė ning kunstiteadlane Jurgita Ludavičienė. „10. rahvusvahelisel emailibiennaalil on publikul võimalus näha erinevaid emaili kasutamise viise: peent ümbertöödeldud emaili või julget ning kohati tööstuslikku materjalikasutust. Külastajad saavad võrrelda erinevate maade kunstnike tööviise ja näha, millised meistriteosed neil on. Biennaalil on emaili kombineeritud merevaigu, vääriskivide, hõbeda ja lehtkullaga, muutudes ootamatult maaliks või ruumiliseks skulptuuriks, mis pimestab värviga ja võrgutab oma tehnika peensusega, ütleb Ludavičienė.