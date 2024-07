ARVUSTUS | Vastuoluline „Hillbilly Elegy“ lugu näitab, miks Trump enda kõrvale J. D. Vance’i valis

USA poliitikataeva täheks tõusnud J. D. Vance’i nimi on küllalt paljudele eestlastele seni tundmatu olnud. Et aru saada tema fenomenist, tasub ära vaadata 2020. aasta Netflixi draama „Hillbilly Elegy.“ Tasub vaadata ka seepärast, et see on hea film.