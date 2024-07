FOTOD | Johanna ja Katariin Mudist avasid näituse õdede vahelisest õelusest ja vendlusest

Eesti keeles on ütlus: „vendadel on vendlus, õdedel on õelus“. Tore sõnamäng, mis tuleb sõna „õelus“ tähendustest. Kuid keel on sekkunud kultuurilisse arusaama ja lugudesse ning kui vendade vahel nähakse õlg-õla kõrval sõprust ja toetust, siis õdede vahel tuuakse tihti välja just konflikte. Sealt tekkis õdedel soov, et eesti keeles oleks teistsugune viis õeluse kirjeldamiseks.