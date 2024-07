PÄEVA FOOKUS | Keelenõuded peavad olema selged – see on üks õigusriigi aluseid

Koolis peavad kõik otsused lähtuma sellest, mis on lapsele parim. See on kooli mõte. Praegu on mure tegelikult suurem kui keel, sest uued õpetajate kvalifikatsiooninõuded on laiemalt „segamini kut Rehe Pekke vene keel“.