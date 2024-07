VIDEO | Jacob Collieri kontsert ajas täna Tallinna-Tartu bussiliikluse umbe. „Usun, et muusika on inimeste ühendamiseks võimas keel“

„Vahel mulle tundub, et inimesed vajavad laulmiseks justkui luba, nad ei vajagi juhendamist, nad lihtsalt, et keegi ütleks: hakkame laulma. Minu roll ongi öelda inimestele, et nad on teretulnud ka ise laulma ja tegema seda nii, nagu nad õigeks peavad. Vahel mulle tundub, et kontsertidel on publiku ja esineja vahel justkui nähtamatu sein, nagu barjäär. Aga mina usun, et seda barjääri ei peaks olema. Mõlemad on oodatud laulma, nii esineja kui ka publik. Tunnen end oma kontsertidel nagu publik ja tõelised esinejad ongi hoopis inimesed saalis,“ räägib Collier. Just sellepärast meeldib talle kontserdi lõpuosas jagada inimestele kätte noodid. „Siis nad laulavad koos – see pole üksnes muusikaline, vaid ka vaimne kogemus, sest korraga oled sa avatud kõikidele inimestele enda ümber. See on imeline tunne.“