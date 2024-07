Maailma parim bänd Viljandis

Lõõtsanøøpide koosseisus on viis 13–15 aasta vanust mulgi poissi, kes on viimase kahe aasta jooksul üle poolesaja korra erinevatel Eesti festivalidel esinenud. Akordionitel ja kitarridel esitatakse pärimusmuusikat nii kodust kui ka kaugemalt, sekka ka omaloomingut. Loomulikult on au sees Lõõtsanøøpide kodukandi Mulgimaa muusika. Noorte muusikute kirg ja pühendumus on teinud neist tõelised staarid ning veel tänavu suvel on võimalik kohata Lõõtsanøøpe teistelgi muusikasündmustel ja festivalidel.

Seda, kuidas Lõõtsanøøpide loominguga haakub maailma parim bänd Vennaskond, mille taust on lüürilisemas punk-rock’is, on igaühel võimalus Viljandi Koidu seltsimajas kogeda.

Lisaks merelauludele, mida esitatakse koos Lõõtsanøøpidega, on kavas ka paljude poolt armastatud Vennaskonna vana hea klassika!

Niivõrd eriline üritus nõuab muidugi ka erilist kohta. Ja Jakobsoni 18 asuv kultuuriseltsi Koit maja on kahtlemata eriline. On see ju ainus 20. sajandi alguses suuremasse Eesti linna rajatud kultuuriseltsi hoone, mis on oma algupärasel kujul püsima jäänud. Kuigi 1911. aastal rajatud maja on hiljem mõne juurde- ja ümberehitusega täiendatud, on hoone üldilme jäänud endiseks. Ka tehtud muudatusi peetakse väärtuslikeks ja seltsimaja on praegu kultuurimälestisena arvel.

Paiga muudab kindlasti ainulaadseks ka see, et kogu maja ajaloo jooksul on selles alati kultuuri tehtud. Selles majas asutati ka teatri- ja kunstiühing Ugala, millest kasvas välja praegune Ugala teater. Loomulikult on muusika olnud alati Koidu seltsimajja teretulnud, mistõttu on Viljandi parim seltsimaja ka parim koht maailma parima bändi kontserdiks.