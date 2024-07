Toomas Alatalu: Donald Trumpi arvates on välispoliitiliste probleemide lahenduseks USA autoriteedi maailmas taastamine

Sestap polnud juhus, et Trumpi kõnet soojendas sisse poeg Eric Trump, kes tõi välja, et ameeriklased ei usalda enam valimisi. Selge vihje viimastele presidendivalimistele ja sellele järgnenud 2021. aasta jaanuari sündmustele.

Donald Trumpi enda kõnes sai see teema lahenduse - Trumpi valimisvõit tagab kõigi poliitiliste kohtuasjade lõpetamise ja see taastavat rahva ühtsuse. Selge see, et sääraseid asju ei lahendata päeva-kahega, ent ülesköetud publikule meeldivad mehed, kes just nii lubavad. Pluss, piirid kinni, hinnad alla, majandus korda ja palju muud.