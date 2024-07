SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina armeel on suur eelis Dnepri kõrgemal paremkaldal

Valgevenes lennanud Shahed-tüüpi droonide ümber on ikka veel saladusloor. Sõjalise ekperdi Aleksander Kovalenko sõnul oli esimeste droonide puhul selge, et Venemaa lihtsalt kasutas Valgevene territooriumi, et droonidel oleks lühem lennutee. Kõigil juhtudel tõstis Valgevene õhku sõjalennukid ja helikopterid, seega on Kovalenko sõnul keeruline väita, et Lukašenka sellise Venemaa-poolse käitumise oleks heaks kiitnud. Pigem seati ta lihtsalt fakti ette.