KOLUMN | Andrus Tuisk: kas saame oma mälestusi alati usaldada? Mälu võib minevikku meenutades meid korralikult petta

Kujuta ette, et oled kindel oma mälestuses lapsepõlvest: suvi maal, oled oma vanaema õunapuuaias kiigel kilkamas. Mälestus on nii elav, et tunned peaaegu õunte lõhna. Aga mis siis, kui selgub, et see mälestus on osaliselt või täielikult fabritseeritud?