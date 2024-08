GALERII | Vastseliina linnuses esietendus suvelavastus „Salakuulaja Vastseliinas“

Etenduse toimumispaik Vastseliina linnus

Piiriäärne teede ja religioonide ristumiskohal asuv linnus on käinud ajaloo tuultes käest-kätte, seda on rünnatud ja kaitstud. 1353. aastal leidis linnuse kabelis aset midagi enneolematut – ühel õhtul kuuldi kabelist muusikat ja nähti, kuidas kolm valget kuju tõstsid risti altarilt ära ja see jäi sinna hõljuma. Juhtunud hakati kutsuma Valge Risti Imeks ning peagi märgati, kuidas just selles kohas tervenesid pimedad, kurdid ja õnnetud. Tänu sellele, et hämmastav sündmus jõudis ka paavst Innocentius VI kõrvu, sai Vastseliina linnus üheks tuntumatest Põhja-Euroopa palverännu sihtkohtadest. Sinna on sajandite jooksul rännanud tuhanded palverändurid ja uuemal ajal ka ajaloohuvilised matkalised. Tagamets ütleb Vastseliina linnusest rääkides, et mängukoht ja ruum on iga lavastuse alus. „Linnus ise oma ajastutruude müüride, tornide ja vaatega on väga eriline lava. Paik ei nõua palju sekkumist, vaid on inspiratsiooniallikas kogu suvelavastuse tervikule.“