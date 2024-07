KULTUURIBIIT | Bassist Siim Avango playlist

Põhja Konna uusi ning vanu lugusid saab kuulda sel suvel 21. juulil Salmistul, 7. augustil Kõltsu mõisa aias, 8. augustil Ammende Villa aias ja 11. augustil Pangodis Kiivitaja talu suvelaval.

Oma muusikavaliku kohta ütleb bändi bassist Siim Avango nii:

Zero 7 - „Don’t Call It Love (12’’ Version)“

Kui seda lugu esimest korda kuulsin, siis järgnevad kaks kuud ma midagi muud ei kuulanud. Ilma naljata. Mul on kombeks alati tänaval jalutades või poes käies muusikat kuulata ning see lugu oli repeat’i peal. Siiamaani pole kopp ees sellest.

Kui peaksin üksikule saarele sattuma, kus elu lõpuni saan ainult minu valitud kolme lugu kuulata (ütleme, et elekter on seal kuidagi ikka olemas), siis see on kindlalt üks nendest.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut, v.a Eagles’i ja Radari laule)

Eagles - „Disco Strangler“

Ma ei tea, kuidas Don Henley’l pähe tuli, et selle instrumentaali peale just see viis laulda, aga ülimalt võimas, et nii juhtus. Samuti üksiku saare kolme seas.

AC/DC - „Live Wire“

Esimene oma rahaga ostetud CD oli AC/DC „High Voltage“. See lugu on plaadilt eluaegne lemmik ning sentimentaalse väärtusega.

Radar - „Päikesepiste“

Kes veel ei teadnud, siis Eestis tehti 80ndatel tipptasemel fusionit. Neid vinüüle on raske leida tänapäeval, aga õnneks Paul Kikerpuu saatis mulle 1986ndal aastal avaldatud plaadi „Balti Rannik“ digitaalsel kujul ning lubas selle loo ka YouTube’i üles laadida.

Lamont Johnson - „Mr. Bassman“

Bassisoolopornot pidin eos siia natuke veel mahutama, kui mulle selline võimalus anti.

Prince - „Erotic City“

See lugu on heas mõttes väga ülbe, toore ja seksika minekuga, mis mõjub kummalisel kombel rahustavalt. Ilmselt seepärast, et Prince’i kuulates seostub mängulisus, sisemise lapse elus hoidmine on oluline.

Parcels - „Free (Single Version)“

Hetkel aktuaalsetest bändidest üks väheseid, mis mulle väga korda läheb. Väga musikaalsed tüübid, maitsekas songwriting ning see on siis üksiku saare kolmas lugu.

Wham! - „A Ray of Sunshine“