UUS KOALITSIOONILEPE | Lauri Laats: tegelikult on kogu dokument ju riigikaitse nägu

Kuigi välispoliitika ning julgeolek moodustavad ühe peatüki leppest, on tegelikult kogu dokument riigikaitse nägu ja peegeldab julgeolekuolukorda, millega Eesti ning Euroopa silmitsi seisavad. Ühelt poolt on tegu ainuvõimaliku, teiselt poolt nutika strateegilise valikuga, sest ühiskondlik tellimus on just selline.