Toomas Alatalu Bideni otsuse taustal: tulekul on naiste aeg! Osaliselt kohe kindlasti

Valimisdebatis niigi nõrgalt esinenud Joe Biden suutis Trumpi superkujundile vastata teatega, et on jälle nakatunud koroonasse ja näitas kaamerate ees veelgi hädisemat liikumist. Sestap oli Trumpil oma järgmisel esinemisel lihtne kogunenud toetajailt küsida, kumb oleks talle parem konkurent, kas Biden või asepresident Kamala Harris? Massi reageeringust võis mõistagi aru saada, et viimane.