Vennaskond ja Jäääär äratavad Viljandi Folgi ajaks ellu Koidu Seltsimaja

26. juulil algusega kell 21 toimub Viljandis Eesti punk-rock-ansambli Vennaskond kontsert. Vennaskond, kelle muusika ja sõnumid on praeguseks inspireerinud juba mitut põlvkonda, toob lavale nii vanu lemmikuid kui ka uusi üllatusi. Hoogu annavad õhtule juurde ansambel Surin ja esitamisele tuleb ka Vennaskonna merelaulude erikava koos ansambliga Lõõtsanööbid.

Lõõtsanööbid on Karksi-Nuia muusikakooli nimelise hitivabriku järjekordne menutoode. See bänd koosneb viiest andekast Mulgimaa koolipoisist, kes on viimase kahe aasta jooksul jõudnud akordionitel ja kitarridel esineda poolesajal korral üle terve Eesti, astudes üles ka mitmel festivalil. Lõõtsanööpide repertuaaris on pärimusmuusika kogu maailmast ja omalooming, austades eelkõige muidugi Mulgimaa enda rikast lauluvara.

Õhtu teine esineja, Surin, on pärit Tallinnast. See multiinstrumentaalansambel segab oma loomingus üheks ainulaadseks tervikuks krautrock’i, post-rock’i, surfi, pungi ja džässi. Surin ühendab hirmu, müstika ja koomika, mille tulemusena sünnib uuelaadselt mõtisklev ja tantsuline kogemus.

Laupäeval, 27. juulil algusega kell 21 astub aga Koidu seltsimajas lavale Jäääär, kes esineb seekord rock-bändina. Tavaliselt seostub Jäääär sõpruskonnaga, kes akustiliste kitarride saatel räägivad ajatuid lugusid elust ja igatsusest. Seekord tullakse lavale täisverelise rock-bändina – Jaan Sööt ja sõbrad seisavad elektrikitarre mängides püsti.

On ka mitu põhjust olla teistsugune ja veidi vihane. Esiteks kuulub Jäääär nende väheste bändide hulka, kellel on lausa keelatud folgil esineda. Sel sajandil ongi 1991. aastal loodud Jäääär Viljandi Pärimusmuusika festivali ajal esimest korda Viljandis. Teiseks pole 27. juuli õhtu kontsert mitte lihtsalt niisama, vaid see kujutab endast ainulaadset võimalust osaleda Jääääre kontsertsalvestusel!