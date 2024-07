KOLUMN | Edward Lucas: USA tagasitõmbumise tulemus oleks piiranguteta tuumarelvastumine, mis muudaks maailma palju ohtlikumaks

Meie parim lootus on, et Vance usub nagu Trump oma eelmises administratsioonis, et tema karm jutt paneb lõpuks Euroopa liitlased end kokku võtma. Kui meie vaenlased ei ole meid hirmutanud, et me kaitset tõsiselt võtaksime, siis võib-olla suudab seda teha meie suurim liitlane.