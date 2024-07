ERISAADE | Liisa Past: USA on jätkuvalt rassistlik ühiskond. Harrisel läheb raskeks

„Minu jaoks üks suurimaid müsteeriume on see, et Joe Biden, kes pidi olema ühe ametiaja president ja tegema Kamala Harrisest troonipärija – asepresident klassikaliselt on järgmine järjekorras – et tema Valgest majast ning tema lähiringkonnast ei ole tulnud järgmise põlvkonna demokraate,“ kirjeldab ise ühes kaalukeeleosariigis, Arizonas elanud Past. Nõnda hakkasid kohe levima ka naljad, et viimaks ometi on ameeriklastel võimalik teada saada, millega Harris viimased neli aastat üldse tegeles.