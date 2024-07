Tartuff külastab kahe filmiga Tallinna

Tegu on eksklusiivse võimalusega näha Tartuffi kavva kuuluvaid filme enne nende Tartu linastusi.

„Usume, et Tartuff on koos oma publiku ühishingamisega kultuuriline fenomen, mis vääriks tutvustamist ka väljaspool Tartut. Juba filmid ise on erilised – sellised, mida meie kinodest ei leia,“ ütles Tartuffi juht Johan Kudu.