Politoloog: Kamala Harris on noor ja mõistuse juures. Loodan, et ka ameeriklased on novembris mõistuse juures

Igal eestlasel peaksid need sõnad valusalt südamest läbi lõikama, kuna teame, mis tähendab küüditamine. Jah, seekord pole me need ohvrid, aga kujutagem ette situatsiooni, mil Stalin oleks nõudnud oma kodanikelt hoida samasuguseid silte samasuguse loosungiga. Siis puudus vaid televisioon, aastal 2024 on neid fanaatikuid selgelt teleekraanil näha.