ARVUSTUS | Millal on „jah“ tegelikult „ei“?

„Kuidas peaks seksima?“ on Molly Manning Walkeri täispikk debüütfilm, mille fookuses on kolme tüdruku Tara (Mia McKenna-Bruce), Skye (Lara Peake) ja Emi (Enva Lewis) raju basseinipuhkus Malia päikese all. Reisi peamine eesmärk on vanemate valvsa pilgu alt välja pääsedes katkematult juua ja pidutseda. Blondil Taral on aga kogenumate sõbrannade kõrval suurem eesmärk: kaotada süütus, loodetavasti kergelt tahumatule Badgerile (Shaun Thomas), kellega Tara esimesel õhtul tutvub. Kuid noorte platooniline ja õrn romanss jääb üürikeseks, kui poiss osaleb ühel õhtul mängus, kus talle oraalseksi tehakse. Löödud Tara olukorrast lõikab kasu Badgeri parim sõber Paddy (Samuel Bottomley), kes tüdruku samal õhtul randa meelitab ja temaga vahekorda astub. Tara ei suuda teadmatuses otsustada, kas vahekord peabki selline olema, seega presenteerib ta lustlikele sõbrannadele olukorda kui süütuse kaotamist, kuniks karm tõde ta teadvusse jõuab ja sama olukord hullemal kujul kordub.