Olukord on põhimõtteliselt sama. Suurim mure on siis, kui asi on valimistel väga tasavägine. Hiljuti paistis, et Donald Trump võib võita sellise ülekaaluga, mida pole võimalik vaidlustada. Aga nüüd näeb kõik jälle välja veidi teisiti. Paistab, et Kamala Harris nimetatakse kandidaadiks suurema jamata. Siis on küsimus, keda ta soovib näha enda kõrval asepresidendina. Seal aga sellist ühendavat kandidaati pole.