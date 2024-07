MAJANDUSE PÄÄSTERÕNGAS | Raul Eamets: Eesti on pime, külm ja võõravaenulik. Nii hindu alla ei saa

Eesti riik on väike riik. Väikesed oleme nii maailma kui ka Euroopa mastaabis. Meie väiksusest tuleneb ka see, et meie asustustihedus on üks Euroopa väiksemaid, kuigi me ei konkureeri siin Soome ja Norraga, rääkimata Islandist, kus asustustihedus on palju väiksem. Rootsis on asutustihedus ainut natuke väiksem kui Eestis ja Lätiga oleme enam-vähem samal tasemel.